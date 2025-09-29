Βασίλης Μπισμπίκης: Αναβλήθηκε η δίκη – Αφέθηκε ελεύθερος

Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου από το Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των ζημιών που προκάλεσε με το όχημα του τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Φιλοθέη.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα που υπέβαλε ο κατηγορούμενος, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει η συνεργάτιδά του, η οποία κάλεσε το αστυνομικό τμήμα και την ασφαλιστική εταιρεία για να τους ενημερώσει για το περιστατικό.

Β. Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του ηθοποιού, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα οποία τράκαρε με το αυτοκίνητο του ο κατηγορούμενος.

Αφότου αφέθηκε ελεύθερος, ο γνωστός ηθοποιός είπε στις κάμερες: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν». Όπως τόνισε, ενημέρωσε την ασφαλιστική και τις αρχές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες, τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/09) φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων.

