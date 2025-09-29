ΟΑΣΘ: Με προσωπικό ασφαλείας την Τετάρτη – Συμμετοχή των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία

Στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, αποφάσισε να συμμετάσχει το το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.