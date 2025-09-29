Ζάκυνθος: Μεγάλη ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο προκάλεσε η κακοκαιρία

Σκηνές ταλαιπωρίας και παρεπόμενης έντασης προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου εκατοντάδες τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια.

Ταξιδιώτες καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Στους χώρους του ααεροδρομίου προκλήθηκε συνωστισμός , με πολλούς τουρίστες να καταφεύγουν σε υπόστεγα για να προστατευτούν από την έντονη βροχόπτωση και να περιμένουν αρκετές ώρες έως ότου λάβουν νεότερες οδηγίες.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε χθες το απόγευμα έως αργά το βράδυ, τη Ζάκυνθο άφησε ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο αλλά και σε καλλιέργειες. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Αλυκανά και στα γύρω χωριά, όπου εκεί φαίνεται πως έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού.

Αντίθετα και παρά τους φόβους, οι περιοχές που επλήγησαν το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, της Λιθακιάς και του Αγαλά, δεν εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τόσο ο Δήμος Ζακύνθου όσο και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, προχώρησαν σε καθαρισμούς φερτών υλικών στις παραπάνω περιοχές.