Φυλακές ανηλίκων Βόλου: Σκηνικό έντασης και συλλήψεις

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ/ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ / INTIME NEWS

Προξένησαν πυρκαγιά σε κλινοσκεπάσματα, στρώματα και είδη ρουχισμού, έσπασαν τζαμαρίες, πέταξαν αντικείμενα, ξύλα και σίδερα σε βάρος φρουρών, πυροσβεστών κι αστυνομικών

Δέκα ανήλικοι, 9 Έλληνες κι ένας αλλοδαπός, έγκλειστοι σωφρονιστικού καταστήματος στον Βόλο, συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια προαυλισμού τους, οι ανήλικοι προξένησαν πυρκαγιά εντός των φυλακών σε κλινοσκεπάσματα, στρώματα και είδη ρουχισμού, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ πέταξαν αντικείμενα, ξύλα και σίδερα σε βάρος φρουρών, πυροσβεστών και αστυνομικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

