Άρχιππος Κουιντζή: «Ο μάγος του φωτός», «ο πονηρός Έλληνας»

Από φτωχό ορφανό της Μαριούπολης καθηγητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Όμως ποιος ήταν ο Άρχιππος Κουιντζή, ο Έλληνας ζωγράφος για τον οποίο έχουν γράψει οι μεγάλοι Ρώσοι λογοτέχνες Τουργκένιεφ, Ντοστογιέφσκι και Τολστόι;

Ο Άρχιππος Κουιντζή (Κουγιουμτζή) γεννήθηκε το 1841 (κατ’ άλλους 1843) στη συνοικία Καρασού (τουρκ. Κρυονέρι) της Μαριούπολης σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια Ελλήνων.

Ο πατέρας του Ιβάν Κουγιουμτζή ήταν υποδηματοποιός. Ο Άρχιππος ορφάνεψε πολύ νωρίς και από τους δύο του γονείς. Την ανατροφή του ανέλαβαν οι θείοι του που στη συνέχεια ανέθεσαν σε Έλληνα δάσκαλο να του διδάξει την ελληνική γλώσσα.

