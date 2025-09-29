Logo Image

Άρχιππος Κουιντζή: «Ο μάγος του φωτός», «ο πονηρός Έλληνας»

Ο Άρχιππος Κουιντζή (πηγή: eg.ru)

Το όνομά του το φέρουν το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, όπως και το μουσικό σχολείο της πόλης, ένα μουσείο, ένα κέντρο πολιτισμού, αλλά και ένα ακρωτήριο στον Βόρειο Πόλο

Σπάρτακος Τανασίδης

Από φτωχό ορφανό της Μαριούπολης καθηγητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Όμως ποιος ήταν ο Άρχιππος Κουιντζή, ο Έλληνας ζωγράφος για τον οποίο έχουν γράψει οι μεγάλοι Ρώσοι λογοτέχνες Τουργκένιεφ, Ντοστογιέφσκι και Τολστόι;

Ο Άρχιππος Κουιντζή (Κουγιουμτζή) γεννήθηκε το 1841 (κατ’ άλλους 1843) στη συνοικία Καρασού (τουρκ. Κρυονέρι) της Μαριούπολης σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια Ελλήνων.

Ο πατέρας του Ιβάν Κουγιουμτζή ήταν υποδηματοποιός. Ο Άρχιππος ορφάνεψε πολύ νωρίς και από τους δύο του γονείς. Την ανατροφή του ανέλαβαν οι θείοι του που στη συνέχεια ανέθεσαν σε Έλληνα δάσκαλο να του διδάξει την ελληνική γλώσσα.

