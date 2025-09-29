Ρόδος: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη

Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Κολύμπια της Ρόδου.

Οι δράστες, μάλιστα, σύμφωνα με τη «Ροδιακή», ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και εν συνεχεία αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα.

Βάσει πληροφοριών του ίδιου μέσου, οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 50χρονο ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και τον ακινητοποίησαν στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 50χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος

Τουρίστες εντόπισαν αιμόφυρτο τον 50χρονο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρόδου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.