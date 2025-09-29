Logo Image

Ρόδος: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 50χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος

Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Κολύμπια της Ρόδου.

Οι δράστες, μάλιστα, σύμφωνα με τη «Ροδιακή», ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και εν συνεχεία αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα.

Βάσει πληροφοριών του ίδιου μέσου, οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 50χρονο ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και τον ακινητοποίησαν στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Τουρίστες εντόπισαν αιμόφυρτο τον 50χρονο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρόδου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

