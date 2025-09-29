Πώς δρούσε κύκλωμα λαθρεμπορίας αλκοολούχων ποτών και φυτοφαρμάκων – Δέκα συλλήψεις

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών, καθώς και στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση παράνομων και πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έβαλε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για τον τερματισμό της δράσης της, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Σκιάθου, αντίστοιχα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατηγορούνται για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και της νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα και της νομοθεσίας για τα όπλα και εκρηκτικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο εισάγει στην χώρα μας παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σε συνεργασία με άλλο μέλος, το οποίο προωθεί τα προϊόντα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από το 2012, τα μέλη της οργάνωσης εισήγαγαν παράνομα μεγάλο όγκο εμπορευμάτων (λαθραίων αλκοολούχων ποτών, παράνομων και πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.ά.), από χώρα της ανατολικής Ευρώπης εντός της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό τη μεταπώλησή τους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν κατασκευάσει σε, ταξινομημένα στην αλλοδαπή, τουριστικά λεωφορεία, ειδικές κρύπτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν ώστε να αποκρύπτουν επιμελώς τα παράνομα εμπορεύματα, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τους τελωνειακούς και διασυνοριακούς ελέγχους.

Ακολούθως, τα προϊόντα παραλαμβάνονταν από άλλα μέλη της οργάνωσης, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αποθηκεύονταν σε προκαθορισμένους χώρους, που διαχειρίζονταν αποκλειστικά τα μέλη και στη συνέχεια διακινούνταν σε αγοραστές, με μέση τιμή πώλησης τα 10 ευρώ ανά φιάλη.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις επικοινωνίες τους, ενώ χρησιμοποιούσαν συνθηματικές λέξεις για τα αλκοολούχα ποτά, όπως «νερό», «κατσίκα», «κονσέρβα», «λευκή», «μαύρη» και «γαλάζια», οι οποίες παραπέμπουν στα χρώματα των φιαλών που διακινούσαν.

Οι ρόλοι

Παράλληλα προέκυψε ο ρόλος του κάθε μέλους, ως εξής:

60χρονος ήταν το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και συντόνιζε τη συνολική δράση της, ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος για παρόμοιο αδίκημα

25χρονος αναλάμβανε παραδόσεις και συμμετείχε σε εκφορτώσεις και αποθήκευση των παράνομα εισαχθέντων εμπορευμάτων

64χρονος ήταν ο οδηγός των λεωφορείων, συνέδραμε στην εκφόρτωση, απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση ειδικών κρυπτών, ενώ μαζί με 56χρονη συνεργό του διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αλκοολούχα ποτά

51χρονος, επίσης οδηγός λεωφορείων, μετέφερε και παρέδιδε εμπορεύματα κατόπιν συνεννόησης με το αρχηγικό μέλος και τον 25χρονο

38χρονος, ιδιοκτήτης αλλοδαπής εταιρείας, παρείχε λεωφορείο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά του παράνομου φορτίου, ενώ συμμετείχε και στην εκφόρτωση

55χρονος και άλλος 60χρονος, παρακολουθούσαν και υποστήριζαν κατά περίπτωση τη διαδικασία εκφόρτωσης

44χρονος υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου γνώριζε πλήρως τη μεταφορά και βοηθούσε στη μεταφορά δεμάτων προς τον τελικό προορισμό

56χρονη, σε συνεργασία με τον 64χρονο συνεργό της, προέβαινε σε αγοραπωλησίες των παράνομα εισαχθέντων ποτών

67χρονος συνέδραμε στη μεταφορά ποτών εντός χώρου συγκέντρωσης εμπορευμάτων,

άλλο επιχειρησιακό μέλος, μη συλληφθείς, ως υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, συνεργαζόταν με την οργάνωση παραδίδοντας προϊόντα στους οδηγούς για μεταφορά στη χώρα μας.

Από τη δράση της οργάνωσης, η ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει ετησίως τις 150.000 ευρώ, από μη απόδοση φόρων, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε 3 λεωφορεία, 10 αυτοκίνητα, 8 οικίες, 2 ταξιδιωτικά γραφεία και χώρο στάθμευσης λεωφορείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

529 φιάλες αλκοολούχων ποτών

165 λίτρα και 7 κιλά πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

30 πακέτα τσιγάρα

212.070- ευρώ, 1.105 δολάρια ΗΠΑ, 19.845- γρίβνες Ουκρανίας

2 κυνηγετικά όπλα, 3 πιστόλια κρότου με 253 φυσίγγια και 177 αβολίδωτα φυσίγγια, πιστόλι τύπου στυλό

9 μαχαίρια

4 drones

3 λεωφορεία και 2 αυτοκίνητα

77 πυροτεχνήματα

ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης)

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Ενημερώθηκαν σχετικά η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δειγματοληψίας των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.