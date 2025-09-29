Τέμπη: Σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών για παραπομπή σε δίκη – Τα επόμενα βήματα

Στην τελική ευθεία για τον προσδιορισμό της δίκης βρίσκεται υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με την πρόεδρο Εφετών να δίνει σύμφωνη γνώμη σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορουμένων.

Πρόκειται σύμφωνα με το larissanet.gr για στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, απομένουν ορισμένα ζητήματα όπως η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος, η μετάφρασή του στην ιταλική γλώσσα για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train και ο προσδιορισμός της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Πλήθος κόσμου σε όλη την Ελλάδα στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι

Μαζικές ήταν την Κυριακή οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητεί τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, προκειμένου να διαλευκανθεί η αιτία θανάτου.

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Εκδηλώσεις συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι έγιναν σε 46 πόλεις, σε όλη τη χώρα.

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης, με εκατοντάδες Θεσσαλονικείς να διαδηλώνουν τη συμπαράστασή τους, παρά τη βροχή.

Στη Λάρισα η βροχή δεν σταμάτησε εκατοντάδες πολίτες που έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση συμπαράστασης, έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Σαπφούς, στη Μυτιλήνη με πρωτοβουλία της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης με τη συμμετοχή πολιτών, συλλόγων και φορέων του νησιού.

Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών κατέκλυσε το απόγευμα της Κυριακής την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων για να εκφράσει την αλληλεγγύη του και την συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι αλλά και σε όλους τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου στο κέντρο της πόλης των Σερρών και με δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της βροχής πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Πολίτες όλων των ηλικιών βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας θέλοντας να εκφράσουν την συμπαράσταση τους.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι επίσης στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Πάνος Ρούτσι: Κάνω απεργία πείνας για κάθε παιδί που έχασε τη ζωή του

«Μέχρι σήμερα δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν κάνω απεργία πείνας μόνο για τον γιο μου, αλλά για κάθε παιδί που έχασε τη ζωή του, για κάθε μάνα και για κάθε πατέρα» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι.

Εικόνες από τη συγκέντρωση στην Αθήνα

Με πληροφορίες από ΕΡΤ