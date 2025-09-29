Logo Image

Άνδρος: Νεκρός βρέθηκε ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από τις 25 Σεπτεμβρίου

Konstantinos Tsakalidis / SOOC (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Η σορός μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου

Νεκρός εντοπίστηκε 54χρονος ψαροντουφεκάς, ο οποίος αγνοούνταν από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού της Άνδρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.

Η σορός μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

