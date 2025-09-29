Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί οδηγών και ματαιώσεις πτήσεων στη Ζάκυνθο – Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Σε απεγκλωβισμούς οδηγών προχώρησαν αργά το βράδυ στελέχη της ΟΠΚΕ της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή Αλυκές της Ζακύνθου.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών διεκόπη λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr.

Ματαιώσεις πτήσεων

Λόγω της μειωμένης ορατότητας, ματαιώθηκαν πάνω από 20 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Ζακύνθου την Κυριακή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκατοντάδες τουρίστες έμειναν για πολλές ώρες αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, κατά την ίδια πηγή.

Τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να βρουν διαθέσιμα δωμάτια για να διανυκτερεύσουν οι άτυχοι τουρίστες.

Ζημιές σε οδικό δίκτυο και καλλιέργειες

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε χθες το απόγευμα έως αργά το βράδυ, τη Ζάκυνθο άφησε ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο αλλά και σε καλλιέργειες. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Αλυκανά και στα γύρω χωριά, όπου εκεί φαίνεται πως έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού.

Αντίθετα και παρά τους φόβους, οι περιοχές που επλήγησαν το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, της Λιθακιάς και του Αγαλά, δεν εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τόσο ο Δήμος Ζακύνθου όσο και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, προχώρησαν σε καθαρισμούς φερτών υλικών στις παραπάνω περιοχές.

Μεγάλα ύψη βροχής στη δυτική Ελλάδα

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας την Κυριακή.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα φαινόμενα απέφεραν μεγάλα ύψη υετού στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Στον χάρτη της εικόνας του meteo.gr παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 23:40 της Κυριακής 28/09 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος υετού καταγράφηκε στην Ζάκυνθο (156.6 χιλιοστά) και ακολούθησαν ο Πύργος (88.8 χιλιοστά) και η Κυπαρισσία (82.2 χιλιοστά).

