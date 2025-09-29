Logo Image

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε καφετέρια

Κοινωνία

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε καφετέρια

INTIME NEWS/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια 

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια στην περιοχή της Καλλιθέας, λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα.

Η καφετέρια βρίσκεται επί της λεωφόρου Θησέως και σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Άμεση Δράση, η κρατική ασφάλεια, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κατορθώνουν μετά από λίγη ώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Για το περιστατικό πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της Ασφάλειας.

