Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” “Ελληνοποίηση” της φόρμουλας για την ενέργεια”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ολο το σχέδιο “έκτακτης ανάγκης” για τα ενοίκια”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “FAKE PHOTO του Κυριάκου με τον Τραμπ;”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “4 ΜΠΟΝΟΥΣ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους”
ΕΣΤΙΑ: “Μήνυμα Σαμαρά στον Πρωθυπουργό”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ”
ΤA NEA: “Η μεγάλη νύχτα των στρατηγών-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ”
ΚONTRA: “ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΠΕΚΕΠΕ”