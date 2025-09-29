Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” “Ελληνοποίηση” της φόρμουλας για την ενέργεια”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ολο το σχέδιο “έκτακτης ανάγκης” για τα ενοίκια”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “FAKE PHOTO του Κυριάκου με τον Τραμπ;”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “4 ΜΠΟΝΟΥΣ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους”

ΕΣΤΙΑ: “Μήνυμα Σαμαρά στον Πρωθυπουργό”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ”

ΤA NEA: “Η μεγάλη νύχτα των στρατηγών-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ”

ΚONTRA: “ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΠΕΚΕΠΕ”

