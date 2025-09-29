Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” “Ελληνοποίηση” της φόρμουλας για την ενέργεια”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ολο το σχέδιο “έκτακτης ανάγκης” για τα ενοίκια”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “FAKE PHOTO του Κυριάκου με τον Τραμπ;”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “4 ΜΠΟΝΟΥΣ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους”

ΕΣΤΙΑ: “Μήνυμα Σαμαρά στον Πρωθυπουργό”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ”

ΤA NEA: “Η μεγάλη νύχτα των στρατηγών-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ”

ΚONTRA: “ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΠΕΚΕΠΕ”