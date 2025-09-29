Logo Image

Βασίλης Μπισμπίκης: Από το κρητικό γλέντι, στη συνέντευξη στη Γερμανού και στον εισαγγελέα – Το χρονικό του τροχαίου στη Φιλοθέη

Κατηγορείται για πρόκληση ζημιών και εγκατάλειψη – Στα κρατητήρια της Τροχαίας Κηφισιάς πέρασε το βράδυ της Κυριακής

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Δευτέρα, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης με την κατηγορία της πρόκλησης ζημιών σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και της εγκατάλειψης του σημείου.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε τρία παρκαρισμένα ΙΧ και σε μία γκαραζόπορτα, προκαλώντας σημαντικές υλικές φθορές.

Μάρτυρες ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω το κατεστραμμένο τζιπ του.

Στα χέρια της αστυνομίας

Οι αρχές αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το όχημα να παρασύρει τα σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια να μένει ακινητοποιημένο.

Από τις πινακίδες διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε μισθωθεί μέσω leasing από τον ηθοποιό.

Αρχικά αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τελικά εμφανίστηκε αυτοβούλως στο τμήμα της Τροχαίας Κηφισιάς, όπου και κρατήθηκε μέχρι να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η νέα διάσταση του νόμου

Σημειώνεται ότι, από την 13η Ιουνίου 2025, με την τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάλειψη μετά από πρόκληση ζημιών δεν αποτελεί πλέον μόνο αστικό ζήτημα αλλά και ποινικό αδίκημα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μπισμπίκης αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις, ανεξαρτήτως του αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αντιδράσεις και ερωτήματα

Εντύπωση προκαλεί ότι, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο, ο ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστός στην τηλεοπτική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, μιλώντας για την προσωπική του ζωή και τα επαγγελματικά του σχέδια, χωρίς βεβαίως να αναφερθεί στο συμβάν.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της οδού Καραολή και Δημητρίου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα κατεστραμμένα τους οχήματα έκαναν λόγο για εγκατάλειψη και αδιαφορία, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την πλευρά του οδηγού για την αποζημίωσή τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης για το τροχαίο που προκάλεσε, λίγο μετά από κρητικό γλέντι στο οποίο έδωσε το «παρών».

