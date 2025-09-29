Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Πετρωνία η Μάρτυς

Ο Άγιος Μαλαχίας ο Νέος, Οσιομάρτυρας από τη Ρόδο

Ο Όσιος Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο τον 5ο αιώνα και από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον μοναχικό βίο. Αποσύρθηκε στην έρημο, όπου ασκήτεψε με αυστηρότητα και προσευχή. Έγινε γνωστός για τα θαύματά του, την ταπείνωση και την αγάπη του προς τους ανθρώπους, και γι’ αυτό τιμάται ως ένας από τους μεγάλους ασκητές της Εκκλησίας.

Η Αγία Πετρωνία έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και μαρτύρησε με θάρρος για την πίστη της στον Χριστό, δίνοντας παράδειγμα αφοσίωσης και σταθερότητας.

Ο Άγιος Μαλαχίας ο Νέος, καταγόμενος από τη Ρόδο, υπέστη σκληρά βασανιστήρια και μαρτύρησε για τον Χριστό, αναδεικνυόμενος σε πνευματικό στήριγμα για τους πιστούς του νησιού.

