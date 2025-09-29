Logo Image

Β. Μπισμπίκης: Παρουσιάστηκε στην Τροχαία – Προκάλεσε ζημιές σε οχήματα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο

Κοινωνία

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και σε μία γκαραζόπορτα

Στην Τροχαία Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου φέρεται να προκάλεσε ζημιές με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη.

Εν συνεχεία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να εγκατέλειψε και το δικό του όχημα πριν αποχωρήσει πεζός από το σημείο.

Βάσει των πληροφοριών της δημόσιας τηλεόρασης, αναζητείτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται τη Δευτέρα να οδηγηθεί στα δικαστήρια, ενώ επί του παρόντος κρατείται.

Προσέκρουσε σε 3 ΙΧ και σε γκαραζόπορτα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και σε μία γκαραζόπορτα, ενώ ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των ΙΧ στην Ελληνική Αστυνομία.

