Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο αλλοδαπούς ηλικιωμένους επιβάτες εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων, στην δρόμο που συνδέει την Ιστιαία με τις Ροβιές, στη βόρεια Εύβοια.

Υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την πτώση στον γκρεμό.

Ο οδηγός ενημέρωσε τις αρχές

Παρά το σοκ, ο οδηγός κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε, με δύναμη 20 πυροσβεστών και 7 οχήματα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του βάθους και του δύσβατου σημείου.

Νεκρός ο συνοδηγός, τραυματίας ο οδηγός

Ο συνοδηγός, ηλικίας άνω των 70 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τους διασώστες, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ο δρόμος Ροβιές – Όσιος Δαυίδ θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με στενά περάσματα και απότομες στροφές, που καθιστούν τις μετακινήσεις δύσκολες, ειδικά σε κακές καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ