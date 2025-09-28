Κακοκαιρία: Μεγάλα ύψη βροχής στη δυτική Ελλάδα – Προβλήματα στη Ζάκυνθο

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας τις προηγούμενες ώρες.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113,8 χιλιοστά.

Προβλήματα στη Ζάκυνθο

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, προκλήθηκαν προβλήματα σε περιοχές της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο Ζακυνθου – Αλυκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Επίσης, κατά το ίδιο μέσο, στη Λιθακιά ζητείται προσοχή από τους οδηγούς, καθώς στον δρόμο προς τον Αγαλα έχουν πέσει φερτά υλικά.