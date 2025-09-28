Ανδρέας Αθανασιάδης: Ένας Καρσιώτης ψυχή τε και σώματι

Ο Ανδρέας Αθανασιάδης είναι ένας Καρσιώτης (όπως αυτοχαρακτηρίζεται) δάσκαλος και μαθηματικός που διδάσκει σε δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης, όμως θα μπορούσε να διδάσκει σε φοιτητές στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στην Ιστορία τον οδήγησαν στη συγγραφή μονογραφιών πολύ πριν ξεκινήσει και ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Πλέον επικεντρώνεται στις πολιτικές ταυτότητες και επιλογές των εθνοτικών ομάδων, στην περιοχή της Μακεδονίας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Άοκνος ερευνητής, καταφέρνει να αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της ιστορίας των προγόνων μας.

