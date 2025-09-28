Κηφισιά: Το ραντάρ της Τροχαίας έγραψε 208 χλμ – Συνελήφθη ο οδηγός

Να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντοπίστηκε 42χρονος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ ότι το όχημά του έτρεχε με 208 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.