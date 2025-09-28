Logo Image

Κηφισιά: Το ραντάρ της Τροχαίας έγραψε 208 χλμ – Συνελήφθη ο οδηγός

Κοινωνία

Κηφισιά: Το ραντάρ της Τροχαίας έγραψε 208 χλμ – Συνελήφθη ο οδηγός

ΕΛ.ΑΣ.

Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντοπίστηκε 42χρονος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ ότι το όχημά του έτρεχε με 208 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube