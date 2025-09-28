Logo Image

Ξάνθη: Αγριος ξυλοδαρμός 40χρονου από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας επειδή τον πέρασε για «λαθρομετανάστη»

Κοινωνία

Ξάνθη: Αγριος ξυλοδαρμός 40χρονου από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας επειδή τον πέρασε για «λαθρομετανάστη»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο δράστης φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο και αφού τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι τον ξυλοκόπησε άγρια

Σοβαρό περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ξάνθη προακαλώντας  ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ,  ο ήδη συλληφθείς αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, όντας εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη».

Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές πηγές (xanthninews.gr) είναι ομογενής που ζει στη Γερμανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Καιρός: Χειμερινό σκηνικό σε δέκα περιοχές έως το βράδυ

Καιρός: Χειμερινό σκηνικό σε δέκα περιοχές έως το βράδυ

Είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του.

Εχει διπλή υπηκοότητα (ελληνική και γερμανική υπηκοότητας) και φέρεται να πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψή του, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι «επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube