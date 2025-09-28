Ξάνθη: Αγριος ξυλοδαρμός 40χρονου από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας επειδή τον πέρασε για «λαθρομετανάστη»

Σοβαρό περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ξάνθη προακαλώντας ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο ήδη συλληφθείς αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, όντας εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη».

Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές πηγές (xanthninews.gr) είναι ομογενής που ζει στη Γερμανία.

Είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του.

Εχει διπλή υπηκοότητα (ελληνική και γερμανική υπηκοότητας) και φέρεται να πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψή του, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι «επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».