Ξάνθη: Γιατί συνελήφθη αστυνομικός

Αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, συνελήφθη χθες, Σάββατο.

Όπως ενημέρωσε το αρχηγείο του Σώματος, κατηγορείται για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες χθες.

Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει πως «επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».