Μαρία Καρυστιανού: Θέλω να δω κάτι νέο αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ

Απάντηση στο ενδεχόμενο δημιουργίας δικού της της κόμματος δίνει η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι ονειρεύεται κάτι «καινούργιο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, χωρίς απαραίτητα η ίδια να ηγείται αυτού ή να αποτελεί μέρος του.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή», η κ. Καρυστιανού σημειώνει: «Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη» και επισημαίνει ότι η «εμμονή», όπως τη χαρακτηρίζει, με το εάν η ίδια θα εμπλακεί ενεργά με την πολιτική «έχει ξεκινήσει από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, που στόχο έχουν περισσότερο να δείξουν ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τον αγώνα που γίνεται».

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου», προσθέτει και συμπληρώνει: «Ομως εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ, πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούργιο. Είμαι και εγώ στο 25%», προσθέτει αναφερόμενη σε κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιθανόν να τη στήριζε.«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούργιο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχθώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του. Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο».

Προσθέτει επίσης: «Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για μια ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί όχι να την ικανοποιήσει, αλλά ούτε και να τη διαισθανθεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα» και διαβεβαιώνει ότι κανείς από τους συγγενείς των θυμάτων δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη με ελλιπή δικογραφία.