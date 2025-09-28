Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητού.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Προφήτης Βαρούχ ο Δίκαιος

Ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Η Εύρεση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου στην Κύπρο

Ο Άγιος Αλκίσων, Επίσκοπος Νικοπόλεως

Ο Όσιος Χαρίτων έζησε τον 3ο αιώνα και μαρτύρησε για την πίστη του στον Χριστό. Μετά τη δοκιμασία του, ίδρυσε μοναστήρια στην Παλαιστίνη και καθιερώθηκε ως ένας από τους πρώτους μεγάλους ομολογητές του Χριστιανισμού.

Ο Προφήτης Βαρούχ υπήρξε μαθητής και γραμματέας του Προφήτη Ιερεμία, και τα γραπτά του θεωρούνται βιβλία σοφίας και προφητείας στην Παλαιά Διαθήκη.

Ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος, ασκητής του 7ου αιώνα, έμεινε γνωστός για τα κείμενά του περί πνευματικής ζωής, τα οποία θεωρούνται κορυφαία στην πατερική γραμματεία.

Η εύρεση των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου στην Κύπρο τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, καθώς ο όσιος υπήρξε σπουδαίος πνευματικός πατέρας και ασκητής.

Ο Άγιος Αλκίσων, Επίσκοπος Νικοπόλεως, διακρίθηκε για τη θεολογική του γνώση και την αφοσίωση στην Εκκλησία.

Η Κυριακή Α’ Λουκά συνδέεται με το Ευαγγέλιο της κλήσης των πρώτων μαθητών του Χριστού, που άφησαν τα πάντα για να Τον ακολουθήσουν, δείχνοντας το παράδειγμα της εμπιστοσύνης και της μαθητείας στον Κύριο.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: