Καιρός: Αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ – Προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα σε 10 περιοχές

Σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή από την ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ, Κυριακή:

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για τις ίδιες περιοχές