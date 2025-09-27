Logo Image

Καιρός: Αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ – Προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα σε 10 περιοχές

Κοινωνία

Καιρός: Αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ – Προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα σε 10 περιοχές

INTIME NEWS/ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ Φωτο αρχείου

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για τις ίδιες περιοχές

Σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή από την ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ, Κυριακή:

  • στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
  • την Αιτωλοακαρνανία,
  • τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
  • τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για τις ίδιες περιοχές

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube