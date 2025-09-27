Στο Λαϊκό νοσοκομείο απεργός πείνας για τα Τέμπη – Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις πήρε εξιτήριο

Στο Λαϊκό νοσοκομείο μεταφέρθηκε τη νύχτα ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμπαραστέκεται στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένι, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου, ο απεργός πείνας προσήλθε στην εφημερία έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λαϊκού.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

