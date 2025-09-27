Φωτιά τώρα στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη βόρεια από το Εξαμίλι του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 μ.μ., σήμερα Σάββατο και καίει δασική έκταση.
Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική, δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και
2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2025
Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.