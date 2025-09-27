Logo Image

Φωτιά τώρα στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης

Κοινωνία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/INTIME

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη βόρεια από το Εξαμίλι του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 μ.μ., σήμερα Σάββατο και καίει δασική έκταση.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική, δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή.

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.

