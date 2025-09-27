Τουλάχιστον 20 άτομα συνεπλάκησαν στη Μεταμόρφωση – Τρεις Αλβανοί και ένας Έλληνας με τραύματα από μαχαίρι

Δεν φαίνεται να σχετίζεται με το κρητικό γλέντι ο άγριος καβγάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου στη Μεταμόρφωση, με τη συμπλοκή τουλάχιστον 20 ατόμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συμπλοκή σημειώθηκε δίπλα από τον χώρο όπου φιλοξενήθηκε το κρητικό γλέντι, με τον κόσμο που συμμετείχε να μην αντιλαμβάνεται καν τι έχει συμβεί μέχρις ότου φτάσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της συμπλοκής που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΚΑΤ τρεις Αλβανοί πολίτες και ένας Έλληνας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, από αιχμηρό αντικείμενο τραυματίστηκε ένας 26χρονος Αλβανός στα πλευρά και στο θώρακα, καθώς και οι δύο 25χρονοι ομοεθνείς του, ο ένας στο θώρακα και τη μασχάλη και ο άλλος -από μαχαίρι- στα άνω άκρα και στον θώρακα, ενώ ο 25χρονος Έλληνας έφερε τραύματα -από μαχαίρι- στη μέση.