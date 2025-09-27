Logo Image

Οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και κατέληξε σε… κατάστημα

Κοινωνία

Οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και κατέληξε σε… κατάστημα

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να απεγκλωβιστεί

Ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη δυτική Θεσσαλονίκη όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί με ταχύτητα σε βιτρίνα μαγαζιού και το όχημα να τυλιχτεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος οδηγός, ο οποίος αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του οχήματος επί της οδού Σαπφούς με Αναγεννήσεως και κατέληξε σε κατάστημα γκρεμίζοντας την βιτρίνα του.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να απεγκλωβιστεί.

Τελικά κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube