Οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και κατέληξε σε… κατάστημα

Ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη δυτική Θεσσαλονίκη όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί με ταχύτητα σε βιτρίνα μαγαζιού και το όχημα να τυλιχτεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος οδηγός, ο οποίος αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του οχήματος επί της οδού Σαπφούς με Αναγεννήσεως και κατέληξε σε κατάστημα γκρεμίζοντας την βιτρίνα του.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να απεγκλωβιστεί.

Τελικά κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.