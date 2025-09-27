Logo Image

Θεσσαλονίκη: Υλικές ζημιές σε οκτώ αυτοκίνητα από μεθυσμένο οδηγό

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Υλικές ζημιές σε οκτώ αυτοκίνητα από μεθυσμένο οδηγό

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα

Υλικές ζημιές σε οκτώ αυτοκίνητα προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής 37χρονος μεθυσμένος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 37χρονος, αν και μεθυσμένος, επιχείρησε να ξεπαρκάρει αλλά λίγα μέτρα αργότερα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε μία κατηφόρα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οκτώ σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 21:30 στην οδό Ούλωφ Πάλμε.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία συλλαμβάνοντας τον 37χρονο οδηγό, ο οποίος οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube