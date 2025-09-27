Θεσσαλονίκη: Υλικές ζημιές σε οκτώ αυτοκίνητα από μεθυσμένο οδηγό

Υλικές ζημιές σε οκτώ αυτοκίνητα προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής 37χρονος μεθυσμένος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 37χρονος, αν και μεθυσμένος, επιχείρησε να ξεπαρκάρει αλλά λίγα μέτρα αργότερα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε μία κατηφόρα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οκτώ σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 21:30 στην οδό Ούλωφ Πάλμε.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία συλλαμβάνοντας τον 37χρονο οδηγό, ο οποίος οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.