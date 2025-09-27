Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σαββάτο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Δείτε εδώ αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στην αφετηρία επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από ΜμΕ»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Τα εκατό σημεία όπου θα μπουν 388 κάμερες»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ στη Ν. Υόρκη»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Να άρει το casus belli η Τουρκία»
ΕΣΤΙΑ: «Τέλος οι Ι-5 και οι αναβολές στρατεύσεως γιά ψυχολογικούς λόγους»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:«ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τεχνητό μποτιλιάρισμα στον αέρα»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Συγκλονιστική συμμετοχή, επιδοφόρα μηνύματα στον αγώνα με το ΚΚΕ για να ανατρέψουμε το παλιό, να ανοίξουμε τον δρόμο στο νέο, τον Σοσιαλισμό!»
ΤA NEA: «ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον»
ΚONTRA: «ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ»
ΤΟ ΚΑΡΦΙ : «ΕΞΟΡΜΗΣΗ στον λαό»