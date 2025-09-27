Mετεγγραφές φοιτητών: Εκδόθηκε η εγκύκλιος, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι υποβάλουν αίτηση

Ξεκίνησαν οι μετεγγραφές των φοιτητών, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το 2023 η εγκύκλιος των μετεγγραφών είχε εκδοθεί στις 16/10 και τα αποτελέσματα στις 9/11. Το 2024 θυμήθηκαν να αλλάξουν, κυριολεκτικά στο και πέντε, το νόμο ώστε να πριμοδοτηθούν οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι.

Το αποτέλεσμα ήταν η εγκύκλιος των μετεγγραφών να εκδοθεί στις 16/11 και τα αποτελέσματα στις 5/12. Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση μετεγγραφής τον Δεκέμβριο έμαθαν σε ποιο Τμήμα φοιτούν. Και όσοι πήραν μετεγγραφή έχασαν το 1ο εξάμηνο. Όταν έχεις συγκεκριμένα όρια φοίτησης (ν+2 ή ν+3 έτη) δεν μπορεί να σου “κλέβουν” ένα εξάμηνο. Αλλά και να μην υπήρχε το όριο φοίτησης πάλι η κακή αρχή στις σπουδές (με ένα χαμένο εξάμηνο με το καλημέρα) μπορεί να αποβεί καθοριστική.

Φέτος το Υπουργείο Παιδείας έδειξε τη διάθεση να λύσει το πρόβλημα. Προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που διαχώρισε τις μετεγγραφές των εισαχθέντων κανονικά από τους εισαχθέντες με τις επαναληπτικές εξετάσεις, ώστε η εγκύκλιος των μετεγγραφών να εκδοθεί νωρίτερα. Πράγματι φέτος η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 24/9, πράγμα που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα εκδοθούν περί τα μέσα Οκτωβρίου. Περίπου 3 εβδομάδες νωρίτερα από το 2023. Καλό είναι αλλά και πάλι τα μαθήματα θα έχουν ξεκινήσει. Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια από το Υπουργείο για να ξέρει κάθε φοιτητής σε ποια σχολή θα φοιτήσει πριν από την ημέρα που ξεκινούν τα μαθήματα, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε μία κανονική χώρα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφής

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να αιτηθεί ένας φοιτητής μετεγγραφή:

1. Να υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί στην πόλη που επιθυμεί να πάρει μετεγγραφή.

2. Να έχει πιάσει τη βάση της μετεγγραφής. Η βάση του Τμήματος προορισμού μείον τα μόρια του υποψηφίου στο Τμήμα εισαγωγής πρέπει να έχει διαφορά μικρότερη των 2.750 μορίων.

Αν εκπληρώνονται και οι δύο αυτές προϋποθέσεις μπορεί ο υποψήφιος να προχωρήσει στην αίτηση. Αν δεν εκπληρώνονται τότε μπορεί να ελπίζει μόνο σε κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή. Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή υποβάλλονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε χρόνο που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες μετεγγραφών:

1. Με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μετεγγραφομένων στο 15% των θέσεων των εισακτέων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται οι φοιτητές να μπουν σε μία κατάταξη ώστε να πάρουν μετεγγραφή όσοι χρειάζονται μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού. Για να επιτευχθεί η κατάταξη είναι απαραίτητη η μοριοδότηση. Πέρυσι υπεβλήθησαν 5.203 αιτήσεις και πήραν τη μετεγγραφή 3.955 φοιτητές.

Τα μόρια για την μετεγγραφή είναι δύο κατηγοριών τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Στα οικονομικά ο φοιτητής ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα εντάσσεται σε μία κατηγορία. Στο κοινωνικά μόρια μπορεί να συγκεντρώσει μόρια σε παραπάνω από μία κατηγορία. Προστίθενται τα μόρια των δύο κατηγοριών και έτσι προκύπτουν τα μόρια της μετεγγραφής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα μόρια της μετεγγραφής στην τελευταία θέση μετεγγραφής προηγείται αυτός που είχε περισσότερα μόρια στις Πανελλαδικές.

Αν, για παράδειγμα, ένας φοιτητής είναι ορφανός από μητέρα, έχει ανάπηρο πατέρα και κατά κεφαλήν εισόδημα 2.500€. Θα πάρει 3 μόρια επειδή είναι ορφανός, 2 μόρια για τον ανάπηρο πατέρα και 6 μόρια από το εισόδημα. Σύνολο 11 μόρια. Με αυτά τα μόρια θα διεκδικήσει τη μετεγγραφή του. Η μέχρι τώρα λειτουργία του συστήματος έχει δείξει ότι μένουν αρκετές κενές θέσεις σε σχολές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή για την πόλη του θα μπορούσε να πάρει μετεγγραφή για μια άλλη πόλη κοντινότερη στον τόπο κατοικίας τους, εφόσον το επιθυμεί.

2.Μετεγγραφή αδελφών φοιτητών. Σκοπός αυτής της κατηγορίας είναι να μην συντηρεί μία οικογένεια 3 σπίτια. Δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός, συνεπώς αν κάποιος μπορεί να ενταχθεί σ’ αυτή την κατηγορία πρέπει να την προτιμήσει διότι θα πάρει σίγουρα τη μετεγγραφή. Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι να μην έχει υπερβεί ο αδελφός τον ανώτατο χρόνο σπουδών (ν+2 ή ν+3 έτη) και να μην έχει η οικογένεια δικό της σπίτι στην πόλη που πέρασε ο φοιτητής. Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην είναι μεγαλύτερο από 17.500€. Από φέτος επιτρέπεται η ένταξη στην κατηγορία των φοιτητών που ο αδελφός τους είναι σπουδαστής σε στρατιωτική σχολή. Ο άλλος αδελφός μπορεί να πάρει μετεγγραφή εκμεταλλευόμενος τον αδελφό σπουδαστή στρατιωτικής σχολής, που, φυσικά, δεν μετακινείται.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Οικογένεια μένει στην Αθήνα και το μεγαλύτερο παιδί της είναι φοιτητής στο 3ο έτος στα Ιωάννινα. Το δεύτερο παιδί πέρασε φέτος στην Πάτρα, όπου η οικογένεια δεν έχει σπίτι. Μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή μόνο το παιδί που είναι στο 1ο έτος, εκτός αν ανήκει σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια. Θα πάει στα Ιωάννινα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στα Ιωάννινα, τότε θα έρθει στην Αθήνα. Αν και εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή μπορούν να μετακινηθούν και οι δύο σε μία πόλη που υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα και για τους δύο, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Με αυτή τη σειρά γίνονται οι μετεγγραφές. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μέχρι 5.000€ παίρνουν μετεγγραφή και τα δύο παιδιά για Αθήνα. Πέρυσι πήραν μετεγγραφή 1.845 φοιτητές αδελφοί προπτυχιακών φοιτητών.

Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπως οι ειδικές κατηγορίες, οι μετεγγραφές φοιτητών της μουσουλμανικής μειονότητας και των Κυπρίων φοιτητών, αλλά αυτές αφορούν ελάχιστους.

Η μετακίνηση

Υπάρχει και η έννοια της μετακίνησης. Σκοπός της μετακίνησης είναι να μπορέσει ένας φοιτητής που δεν πήρε μετεγγραφή να πάει σε μία σχολή στην πόλη του, αν δεν μπορεί να αντέξει η οικογένεια το βάρος της συντήρησης ενός σπιτιού σε άλλη πόλη. Οι προϋποθέσεις, όμως, είναι αυστηρές. Πρέπει ο φοιτητής να μην έχει πάρει μετεγγραφή είτε διότι δεν έπιανε το όριο των 2.750 μορίων, είτε διότι δεν επαρκούσαν οι θέσεις. Τότε μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη σχολή του πεδίου του όχι κατ΄ ανάγκη αντίστοιχη. Πρέπει, όμως, να έχει πιάσει τη βάση της σχολής, αν, δηλαδή, τη δήλωνε σε υψηλότερη θέση στο Μηχανογραφικό του θα περνούσε εκεί και να έχουν μείνει κενές θέσεις από τις μετεγγραφές. Η αίτηση για τη μετακίνηση γίνεται ταυτόχρονα με την αίτηση μετεγγραφής. Πέρυσι πήραν μετεγγραφή μόνο 97 φοιτητές, γεγονός που δείχνει ότι τη μικρή αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Προσέξτε τις λεπτομέρειες που υπάρχουν στην εγκύκλιο, ώστε να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων. Ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.