Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή σε κρητικό γλέντι – 4 τραυματίες

Κοινωνία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/INTIME (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Για το περιστατικό έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε υπάιθριο χώρο στη Μεταμόρφωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξηερώματα κοντά στην οδό Ερμού της Μεταμόρφωσης όπου ήταν σε εξέλιξη και κρητικό γλέντι.

Άγνωστη παραμένει η αιτία της άγριας συμπλοκής. Πάντως, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση των τριών κρίνεται πιο σοβαρή.

Για το περιστατικό έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.

