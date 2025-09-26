SKY express: Οι επιλογές των επιβατών αν απεργήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Επιλογές στο επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, προσφέρει η SKY express λόγω της πιθανής απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει:

«Σε αναμονή της έκδοσης της οριστικής απόφασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η εταιρεία ενημερώνει ότι διατηρεί το πτητικό της πρόγραμμα αμετάβλητο. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η εταιρεία προσφέρει μία από τις παρακάτω επιλογές, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή των εισιτηρίων του: Αλλαγή της ημερομηνίας του εισιτηρίου, για τον ίδιο προορισμό, έως τις 15/10/2025. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του αρχικού εισιτηρίου και έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Για την εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 215 2156510 ή να αποστείλουν email στο [email protected].

Σε περίπτωση που η κράτησή έχει πραγματοποιηθεί μέσω τουριστικού γραφείου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης».