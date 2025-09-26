Logo Image

SKY express: Οι επιλογές των επιβατών αν απεργήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κοινωνία

SKY express: Οι επιλογές των επιβατών αν απεργήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Αφορά την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Επιλογές στο επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, προσφέρει η SKY express λόγω της πιθανής απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει:

«Σε αναμονή της έκδοσης της οριστικής απόφασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η εταιρεία ενημερώνει ότι διατηρεί το πτητικό της πρόγραμμα αμετάβλητο. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η εταιρεία προσφέρει μία από τις παρακάτω επιλογές, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή των εισιτηρίων του: Αλλαγή της ημερομηνίας του εισιτηρίου, για τον ίδιο προορισμό, έως τις 15/10/2025. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του αρχικού εισιτηρίου και έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Για την εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 215 2156510 ή να αποστείλουν email στο [email protected].

Σε περίπτωση που η κράτησή έχει πραγματοποιηθεί μέσω τουριστικού γραφείου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube