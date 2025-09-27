Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Καλλιστράτου του Μάρτυρος και των συν αυτώ συναθλησάντων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Αρίσταρχος και Ζήνων, Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα

Η Αγία Ακυλίνα η Νεομάρτυς

Η Αγία Επίχαρις η Μάρτυς

Η Σύναξη των Αγίων Ισιδώρων

Ο Άγιος Καλλίστρατος υπηρέτησε στον ρωμαϊκό στρατό τον 3ο αιώνα. Συνελήφθη επειδή ομολόγησε τον Χριστό και ρίχτηκε στη θάλασσα δεμένος μέσα σε σάκο. Θαυματουργικά σώθηκε, αλλά στη συνέχεια μαρτύρησε μαζί με 49 στρατιώτες που πίστεψαν βλέποντας την αφοσίωσή του.

Οι Άγιοι Αρίσταρχος και Ζήνων συγκαταλέγονται στους Εβδομήκοντα Αποστόλους. Συμμετείχαν στο ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου και μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Η Αγία Ακυλίνα μαρτύρησε τον 18ο αιώνα, σε νεαρή ηλικία, στην Κωνσταντινούπολη, δείχνοντας ακλόνητη πίστη στον Χριστό.

Η Αγία Επίχαρις έζησε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και υπέμεινε σκληρά βασανιστήρια για το όνομα του Κυρίου.

Η Σύναξη των Αγίων Ισιδώρων τιμά συλλογικά όσους έφεραν το όνομα Ισίδωρος και αγίασαν με τη ζωή και το μαρτύριό τους.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα: