Πόντος: Οι άνθρωποι των μεταλλείων και το ιδιαίτερο τελετουργικό ανάθεσης του τίτλου του αρχιμεταλλουργού

Στα μέσα του 16ου αιώνα μια νέα εποχή ανέτειλε για τα μεταλλεία του Πόντου.

Ο σουλτάνος Μουράτ Γ’ –γιος της Ελληνίδας Χασεκί Αφιφέ Νουρμπανού Βαλιντέ Σουλτάν, της Κάλης Καρτάνου δηλαδή που απήχθη σε μικρή ηλικία από την Κέρκυρα για να ενταχθεί στο χαρέμι του σουλτάνου Σελίμ Β’, πατέρα του Μουράτ– επισκέφτηκε την Αργυρούπολη και εκτίμησε τα μεταλλεία της ως εξέχουσας σημασίας πηγή για την οικονομία του οθωμανικού κράτους.

Ευθύς αμέσως εξέδωσε φιρμάνι (μαντέμι χουμαγιούν) με το οποίο χαρακτήριζε όλα τα μεταλλεία κρατική περιουσία που υπαγόταν στο θησαυροφυλάκιο του Σουλτάνου.

