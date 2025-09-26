Ηγουμενίτσα: «Ό,τι και να πω το παιδί έφυγε» – Σοκαρισμένη η οδηγός που χτύπησε θανάσιμα τον άτυχο μαθητή

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός που χτύπησε θανάσιμα με το αμάξι της τον νεαρό μαθητή στην Ηγουμενίτσα. «Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε», φέρονται να είναι τα λόγια που είπε ενώπιον των αρχών, ενώ οι έρευνες μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να κρατούσε κινητό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Οι πρώτες προσπάθειες των αστυνομικών επικεντρώθηκαν στο να ηρεμήσουν τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, όταν έφτασαν στο σημείο του τροχαίου, εκείνη ούρλιαζε βλέποντας το παιδάκι στις ρόδες του οχήματός της.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε από τις αρχές για το πώς συνέβη το δυστύχημα, φέρεται να είπε: «Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να πω, το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει τους αστυνομικούς να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, να συγκεντρώσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες. Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται ότι η γυναίκα χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες του συμβάντος.