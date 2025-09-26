Logo Image

Ηγουμενίτσα: «Ό,τι και να πω το παιδί έφυγε» – Σοκαρισμένη η οδηγός που χτύπησε θανάσιμα τον άτυχο μαθητή

Κοινωνία

Ηγουμενίτσα: «Ό,τι και να πω το παιδί έφυγε» – Σοκαρισμένη η οδηγός που χτύπησε θανάσιμα τον άτυχο μαθητή

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η γυναίκα δεν φαίνεται να κρατούσε κινητό την ώρα του δυστυχήματος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός που χτύπησε θανάσιμα με το αμάξι της τον νεαρό μαθητή στην Ηγουμενίτσα. «Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε», φέρονται να είναι τα λόγια που είπε ενώπιον των αρχών, ενώ οι έρευνες μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να κρατούσε κινητό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Οι πρώτες προσπάθειες των αστυνομικών επικεντρώθηκαν στο να ηρεμήσουν τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, όταν έφτασαν στο σημείο του τροχαίου, εκείνη ούρλιαζε βλέποντας το παιδάκι στις ρόδες του οχήματός της.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε από τις αρχές για το πώς συνέβη το δυστύχημα, φέρεται να είπε: «Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να πω, το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει τους αστυνομικούς να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, να συγκεντρώσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες. Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται ότι η γυναίκα χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες του συμβάντος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube