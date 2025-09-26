«Ντόμινο» καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω νέων περιορισμών

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο, εξαιτίας του νέου πρωτοκόλλου που εφαρμόζει περιορισμούς στη διαχείριση των πτήσεων ανά ώρα. Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι και σήμερα, η επιβολή ανώτατων ορίων στον αριθμό αφίξεων και αναχωρήσεων έχει προκαλέσει ντόμινο καθυστερήσεων, επηρεάζοντας τόσο τα δρομολόγια εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι επιβάτες κλήθηκαν να περιμένουν για ώρες, με αποτέλεσμα εκνευρισμό και ταλαιπωρία. Όπως επισημαίνει ο Φοίβος Καπερώνης, μέλος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ο όγκος των αεροσκαφών που εξυπηρετείται υπερβαίνει τις πραγματικές δυνατότητες του αεροδρομίου, οδηγώντας σε καθυστερήσεις που δύσκολα μπορούν να απορροφηθούν.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, εφαρμόζει νέους κανόνες χωρητικότητας για την ασφάλεια και τη βέλτιστη διαχείριση του εναέριου χώρου, οι οποίοι ωστόσο επιβαρύνουν άμεσα τη ροή των πτήσεων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί άμεσα, καθώς το μέτρο αναμένεται να συνεχίσει να εφαρμόζεται και το επόμενο διάστημα.

Αυτό σημαίνει πως οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προετοιμάζονται για πιθανές καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, με τις αεροπορικές εταιρείες να προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται οριστική λύση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ