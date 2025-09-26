Logo Image

Εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Παράταση στην υποβολή των αιτημάτων

Κοινωνία

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 η υποβολή αιτημάτων για την εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, με υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος παρατείνεται για ένα μήνα, μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, η υποβολή αιτημάτων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11Δ του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

