Απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς θα μείνουν για αρκετές ώρες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, με τους εργαζόμενους σε ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ να προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, μετά την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία διαμαρτυρόμενες για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας), ενώ κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής. Αντίστοιχη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ αποφάσισαν 24ωρη απεργία με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους.

Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Έτσι αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού.

Ο ΣΑΤΑ, εκπροσωπώντας τους αυτοκινητιστές ταξί, ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Από την πλευρά της η ΠΝΟ προανήγγειλε ότι όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης, ενώ όπως έγινε γνωστό και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας θα συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Μάλιστα με έκτακτη ανακοίνωση η Aegean Airlines γνωστοποίησε ότι όσοι επιβάτες έχουν κλείσει εισιτήριο για εκείνη τη μέρα μπορούν να προβούν είτε σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Μετρό και ΗΣΑΠ

Αναφορικά με το Μετρό και τον ΗΣΑΠ τα μέσα θα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.