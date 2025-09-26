Logo Image

Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική εγκληματική συμπεριφορά οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας με μηχανές

Κοινωνία

«Τον λόγο έχει η ποινική αντιμετώπιση όσων νομίζουν ότι το οδικό δίκτυο της πόλης είναι πίστα αγώνων για να εκτονώνουν τα απωθημένα τους»

«Οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας με μηχανές μεγάλου κυβισμού δεν είναι παιχνίδι», τονίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε ανάρτησή του, μετά και τις 4 συλλήψεις την Παρασκευή από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Σε έλεγχο της Ο.Ε.Π.Τ.Α. διαπιστώθηκε να κινούνται με ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι μηχανές κατασχέθηκαν και οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«Φαινόμενα όπου οδηγοί οργανώνουν αυτοσχέδιους αγώνες, μέσω διαδικτυακών καλεσμάτων, αποτελούν μια άκρως επικίνδυνη πρακτική που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τόσο των ίδιων των οδηγών, όσο και των υπόλοιπων συμπολιτών μας», σημειώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που ξεκαθαρίζει:

«Οι ανοχές της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Η προσπάθειά μας να συνετιστούν, επίσης. Εδώ δεν πρόκειται απλώς για παραβάτες του ΚΟΚ. Πρόκειται για αντικοινωνική εγκληματική συμπεριφορά με ανθρώπινα θύματα. Τον λόγο έχει τώρα η ποινική αντιμετώπιση όσων νομίζουν ότι το οδικό δίκτυο της πόλης είναι πίστα αγώνων για να εκτονώνουν τα απωθημένα τους».

