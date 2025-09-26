Πάνος Ρούτσι για εκταφή: Ζητεί και τοξικολογικές εξετάσεις πέρα από την ταυτοποίηση

Τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνει γνωστή η αιτία θανάτου, ζητεί ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι.

Μιλώντας off-camera σε δημοσιογράφους στην πλατεία Συντάγματος, με αφορμή την εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την εκταφή του γιου του που δόθηκε από την εισαγγελέα Λάρισας, ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι δεν επιθυμεί μόνο την ταυτοποίηση της σορού, αλλά και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιού του Πάνου Ρούτσι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νωρίτερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και 12 ημέρες, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές αιματολογικές εξετάσεις.

Το πρωί, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τα αιτήματα εκταφής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών «που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς».

Συμπληρωματικό υπόμνημα 78 συγγενών – Ζητούν εκταφή του Ντένις Ρούτσι

Χθες, Πέμπτη, συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσαν 78 συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση για σειρά ζητημάτων.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, προκειμένου να βρεθεί η αιτία θανάτου του 22χρονου.

Αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης

Σημειώνεται ότι νέο αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης. Ο κ. Ασλανίδης ζητεί έλεγχο DNA και βιοχημικές εξετάσεις.

Πρόκειται για το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε αίτημα εκταφής της κόρης της

Και η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε χθες, Πέμπτη, αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη, η οποία έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου στα Τέμπη.

Γ. Φλωρίδης για υπόθεση Ρούτσι: Άμεσα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή

Την εκτίμηση ότι οι εισαγγελικές αρχές θα μπορούσαν να αποφασίσουν άμεσα επί του ζητήματος της εκταφής του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, είχε εκφράσει χθες Πέμπτη ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ερμηνεύοντας την ανακοίνωση που είχε εκδοθεί από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την Τρίτη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8, χθες Πέμπτη το πρωί, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε ότι «στην προχθεσινή ανακοίνωσή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο εισαγγελέας ότι μπορεί η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι, υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα, είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό».

Ο κ. Φλωρίδης πρόσθεσε πως «με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».

Ερωτηθείς αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, τόνισε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η εισαγγελία».

