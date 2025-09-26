Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 62χρονο για παράνομη υλοτομία (βίντεο)

Στη σύλληψη διωκόμενου 62χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, που εξέδωσε ο ανακριτής Θεσσαλονίκης, για παράνομη υλοτομία-μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα και παράβαση του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος έφθασαν, έπειτα από έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της τοπικής Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Επιπλέον, σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ο 62χρονος εντοπίστηκε στην οικία του σε περιοχή του δήμου Βόλβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς στις 16 Σεπτεμβρίου κατελήφθη επ’ αυτοφώρω από κοινού με 65χρονο συνεργό του, ο οποίος συνελήφθη να προβαίνουν σε παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας, με αποτέλεσμα την αποψίλωση της πλαγιάς του βουνού σε μεγάλη έκταση, την οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Σε έρευνα στην οικία του 62χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, 6 ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη υλοτομία, 5 φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και πλήρης ανιχνευτής μετάλλων χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.