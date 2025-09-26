Logo Image

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ

Κοινωνία

Κινητοποίηση των εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ συμμετέχουν στην απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και για την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, η υπογραφή της συμφωνημένης συλλογικής σύμβασης εργασίας, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η αναγνώριση των προϋπηρεσιών και από τον ιδιωτικό τομέα και η στήριξη του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας συγκοινωνίας.

Επιπλέον εκφράζεται η αντίθεση των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ σε εργασία 13 ωρών την ημέρα.

Γίνεται γνωστό ότι θα διατεθεί προσωπικό ασφαλείας για την δρομολόγηση 50 λεωφορείων καθώς κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και θα λειτουργήσει η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

