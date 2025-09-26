Απεργία 1η Οκτωβρίου: Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ συμμετέχουν στην απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και για την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, η υπογραφή της συμφωνημένης συλλογικής σύμβασης εργασίας, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η αναγνώριση των προϋπηρεσιών και από τον ιδιωτικό τομέα και η στήριξη του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας συγκοινωνίας.

Επιπλέον εκφράζεται η αντίθεση των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ σε εργασία 13 ωρών την ημέρα.

Γίνεται γνωστό ότι θα διατεθεί προσωπικό ασφαλείας για την δρομολόγηση 50 λεωφορείων καθώς κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και θα λειτουργήσει η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ