Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Αλεξάνδρας – Τροχαίο με σύγκρουση αυτοκινήτου και λεωφορείου στη Μεσογείων

Δύο τροχαία ατυχήματα δυσχεραίνουν την –ήδη δύσκολη- κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας και του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Καραμπόλα στην Αλεξάνδρας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σημειώθηκε καραμπόλα 8 οχημάτων στο ρεύμα προς Πατησίων, στο ύψος της οδού Μπούσγου, πριν το Πεδίον του Άρεως.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Σύγκρουση αυτοκινήτου και λεωφορείο στη Μεσογείων

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όπου Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, το Ι.Χ. κινούταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ωστόσο υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το λεωφορείο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Εικόνες από το τροχαίο στη Μεσογείων