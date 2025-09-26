Logo Image

Προειδοποίηση μετεωρολόγου για σφοδρές βροχοπώσεις με 100 τόνους νερού ανά στρέμμα

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γ. Τσατραφύλιας

Για μεγάλους όγκους νερού από την επερχόμενη κακοκαιρία που μπορούν να φτάσουν τους 100 τόνους ανά στρέμμα προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας.

Σε ανάρτησή του, η οποία επικαλείται τα προγνωστικά μοντέλα, αναφέρει: «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό.

Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές.

Σημειωτέον ότι νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σύμφωνα με το οποίο:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-09-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-09-2025):

  • στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
  • την Αιτωλοακαρνανία,
  • τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Δείτε ΕΔΩ τον καιρό στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Τα στοιχεία αντλούνται σε πραγματικό χρόνο από το meteo.gr

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η διαταραχή στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο ίδιος είχε προαναγγείλει σε ανάρτησή του την έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

