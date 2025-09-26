Πειραιάς: Τέσσερις συλλήψεις οδηγών δικύκλων για κόντρες – «γκάζια» άνω των 200 χλμ

Ειδική εξόρμηση οργάνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με αφορμή περιστατικά μαζικής κίνησης δικύκλων, που συγκεντρώνονται από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, για αυτοσχέδιους αγώνες και ελιγμούς εντυπωσιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενες με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα, με επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες).

Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησαν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν 4 οδηγοί, για τους οποίους το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία, για επικίνδυνη οδήγηση και διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι 4 δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν, ενώ οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει πως ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς.