Ηράκλειο Κρήτης: Συμπλοκή εφήβων – Στο νοσοκομείο 12χρονος

Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο

Ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός συμπλοκής εφήβων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μετά τις συμπλοκή, ένας 12χρονος, μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Σε σχολείο το επεισόδιο

Ο 12χρονος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με έναν 13χρονο.

Το περιστατικό κατά την ίδια πηγή, σημειώθηκε χθες Πέμπτη το πρωί, μέσα στο σχολείο που φοιτούν οι δύο έφηβοι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

