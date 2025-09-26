Φωτιά τώρα στο Παναχαΐκό όρος

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παναχαΐκό όρος, στην Αχαΐα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, σε ορεινή περιοχή, στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας.

Επί του παρόντος, δεν κινδυνεύει κάποια κατοικημένη περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Λόγω της φωτιάς, έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2025

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 3 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.