Φωτιά τώρα στο Παναχαΐκό όρος

Φωτ. αρχείου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παναχαΐκό όρος, στην Αχαΐα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, σε ορεινή περιοχή, στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας.

Επί του παρόντος, δεν κινδυνεύει κάποια κατοικημένη περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Λόγω της φωτιάς, έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 3 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

