Πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για πρόσληψη 100 Ρομά ειδικών φρουρών

Μετά την εγκατάσταση ενστόλων, μάχιμων και πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα σε οικισμούς Ρομά, που προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει την πρόσληψη 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. για τον έλεγχο της παραβατικότητας στους καταυλισμούς.

Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, έχει κύριο στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής.

Η είδηση, που έγινε αρχικά γνωστή από ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», έχει γίνει δεχθεί με επιφυλάξεις. Ζητούμενο είναι άλλωστε για τους επιτελείς η ανταπόκριση που θα υπάρξει από πολίτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο αίτημα ένταξης στην Αστυνομία και η αντιμετώπιση που θα τύχουν από τις κοινότητές τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, η ΕΛ.ΑΣ. θα προσλάβει 100 Ρομά ως ειδικούς φρουρούς, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί. Στελέχη της ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα και ως «μυστικοί» αστυνομικοί. Οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, όπως η Ηλεία, όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρόμα.

Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από το σχέδιο, ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε ότι τα στατιστικά δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό παραβατικότητας στη συγκεκριμένη κοινότητα, επομένως θα πρέπει να υπάρχει προστασία του πολίτη στις περιοχές όπου σημειώνονται πολλές διαρρήξεις κατοικιών.

Έτσι «θα βλέπουν αστυνομικούς μέσα στους καταυλισμούς και δεν θα πάνε εκεί τα κλοπιμαία», όπως είπε μιλώντας στην τηλεόραση του Open. Στο ίδιο πάνελ, η διεθνολόγος – νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου,που προέρχεται από την τσιγγάνικη κοινότητα, σχολίασε πως εύχεται να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

Σχολιάζοντας πάντως ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε ότι για την Ελληνική Δημοκρατία δεν υπάρχουν Ρομά αλλά Έλληνες πολίτες, για τους οποίους υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εισέλθουν στο αστυνομικό σώμα.

Για τον ίδιο το θέμα με τους καταυλισμούς είναι κοινωνικό και όχι αστυνομικό ενώ κληθείς να σχολιάσει εάν μπορεί να εφαρμοστεί ένα σχέδιο αυτού του είδους εξέφρασε τον προβληματισμό του.