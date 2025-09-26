Αίγιο: Απάτη με λεία 30.000 ευρώ – Ταυτοποιήθηκαν 7

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε το 2024 στην Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επτά ατόμων (πέντε γυναίκες-δύο άνδρες), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 31 Ιανουαρίου 2024, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Αιγιαλεία και, προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή της, της ζήτησε να διεκπεραιώσει μέσω τραπεζικής ηλεκτρονικής εφαρμογής πληρωμή κρατικής επιδότησης ύψους 900 ευρώ, της οποίας ήταν δικαιούχος.

Η παθούσα πείστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα και μετέφερε διαδοχικά το συνολικό χρηματικό ποσό των 29.690 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τους επτά κατηγορούμενους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.